Naziler tarafından yağmalanan tablo Polonya'ya iade edildi

2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sı tarafından yağmalanan 16. yüzyıla ait paha biçilmez bir İtalyan tablosunun Japonya'dan Polonya'ya iade edildiği bildirildi.

Naziler tarafından yağmalanan tablo Polonya'ya iade edildi

Editör: Özge Ceren Çimen

Yetkililer Çarşamba günü yaptığı açıklamada , 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sı tarafından yağmalanan ve Japonya'da bulunan 16. yüzyıldan kalma paha biçilmez İtalyan tablosunun Polonya'ya iade edildiğini açıkladı.

Alessandro Turchi'ye atfedilen “Çocuklu Madonna” isimli tablo Tokyo'daki Polonya Büyükelçiliği'nde düzenlenen bir törenle teslim edildi.

Kültür Bakanı Piotr Glinski, Varşova'da gazetecilere verdiği demeçte, barok tablonun, Nazilerin 1939-45 yılları arasında Polonya'yı işgal ettikleri sırada yağmaladıkları on binlerce sanat eseri arasından en değerli 521 eser listesinde yer aldığını söyledi.

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