Nazilli’de kuyumcuda kavga: 3 yaralı

Nazilli'de bir kuyumcuda müşteri ile kuyumcu arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Nazilli’de kuyumcuda kavga: 3 yaralı

İHA'nın haberine göre; olay saat 16.00 sularında Uzun Çarşı’da bulunan bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir dışından geldiklerini iddia eden 3 kişi, döviz almak için bir kuyumcuya geldi.

Kuyumcu esnafı H.D., döviz alım satımı yapmadıklarını ve bu işlemin de yasal mevzuata uygun olmadığını söyledi. Bunun üzerine çıktığı belirtilen tartışma kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada müşteri olarak kuyumcuya geldiği belirtilen Y.Ö. ve kuyumcu esnafının yakınları İ.D. ve R.D. yaralandı. Kavga üzerine bölgeye polis 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri çıkan kavga ile ilgili soruşturma başlattı.

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