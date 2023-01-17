Nazım Hikmet Bodrum’da anıldı

ANKA'da yer alan haberde, Nazım Hikmet Ran’ın doğumunun 121’inci yılı, Bodrum Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikle kutlandı. Nurol Kültür Merkezi’nde yapılan anma etkinliğinde Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı destekleriyle Nebil Özgentürk’ün hazırlayıp Şahin Sancak’ın oynadığı Nazım Hikmet belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe Başkanı Başar Bıyıklı, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ile Yazar, Gazeteci, Belgesel Yönetmeni Nebil Özgentürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belgesel gösteriminin ardından konuşma yapan Nebil Özgentürk, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Nazım Hikmet’e, sanata ve sanatçıya verdiği değerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek katkı sunan herkese teşekkür etti.

Belgeselde Nazım’ı canlandıran tiyatrocu Şahin Sancak burada olmaktan mutluluk duyduğunu söylerken, belgeselde Nazım’ı oynamaktan büyük bir gurur duyduğunu da belirtti.

Başkan Aras ise sanatla, kültürle, edebiyatla anılan Bodrum’da, belediye olarak değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, “Lise ve harp okulu dönemimde Nazım hiçbir zaman unutulmuyordu hep anılıyordu. Nazım bize bir vatan haini değil bir vatansever olarak tanıtılmıştır. Kuvayi Milliye destanını okuyorduk, Nazım’ın şiirlerini okuyorduk, biliyorduk ama ben esas Zülfü Livaneli’nin şarkılarıyla türküleriyle ısındım Nazım’a. Zülfü Ağabey sağ olsun bütün bu besteleriyle Nazım’ın o güzel şiirlerini bizlere sevdirdi” dedi.

Nebil Özgentürk’e de teşekkür ettiği konuşmasında Başkan Aras, şunları söyledi:



“Onu tanımak çok büyük şeref bizim için. Her zaman yanımızda bizim. Bizlerin de böyle sanatçılara, filozoflara ihtiyacımız var. Nazım’ı ilk yıl anarken hemen düşündük, Nazım’ın bir tane dikili ağacı yok Bodrum’da. Biz de gittik önce bir tane çınar diktik Umurça Parkı’na sonra onun altına Nazım’ın Esra Sağlık Hocamız tarafından yapılan çok güzel bir heykelini koyduk. Aynı zamanda oradaki kütüphaneyi Nazım Hikmet Kütüphanesi olarak Bodrum’un hafızasına yazdık. Sonra yine Murat Daşkın Hocamızın çok güzel bir çalışmasını Bodrum’un kalbine, Belediye Meydanı’na yerleştirdik. 72 milletten, Bodrum’a milyonlarca insan geliyor; her gelen geçen o eserin önünden geçiyor. Oradaki yazıtı okuyor ve Nazım’a bizim duyduğumuz saygıyı duyuyor.”

Aras, konuşmasının ardından Nazım Hikmet’in 1946 yılında yazdığı Beş Satırla adlı şiirini katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik, besteci Ali Kocatepe ve müzisyen Aysun Kocatepe’nin konseriyle sona erdi.