Nazım Hikmet doğum gününde Manisa’da anılacak

ANKA'da yer alan haberde, Çağdaş Türk şiirinin en önemli temsilcilerinden Nazım Hikmet, 121’inci yaşında ‘Şiirlerle Nazım’ı Anıyoruz’ etkinliğiyle anılacak. Etkinlik, 15 Ocak Pazar günü saat 20.00’de Eski Belediye Binası’nda yapılacak. Nazım’ın yaşamına dair kesitler de etkinlik kapsamında katılımcılara aktarılacak.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Edebiyatımızın ‘mavi gözlü dev’i Nazım Hikmet’i özel bir programla 121’inci doğum gününde şiirleriyle anacağız. Turgutlu Belediyesi olarak kültürümüze, edebiyatımıza eserleriyle ve hayatıyla damga vurmuş isimleri yaşatmaya büyük önem veriyoruz. Pazar günü gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.



