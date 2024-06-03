Nazım Hikmet şiirleriyle anıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Nazım Hikmet şiirleriyle anıldı

"İzmit Unutmaz" teması altında tarihi şahsiyetleri hatırlatan İzmit Belediyesi, usta şair Nazım Hikmet'i vefatının altıncı yılında onun şiirleriyle yad etti.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün "İzmit Unutmaz" misyonu kapsamında düzenlediği etkinlikte, Nazım Hikmet anıldı.

Yahya Kaptan Mahalle Konağı'nda gerçekleştirilen anma törenine İzmit Belediyesi meclis üyeleri Erdem Arcan ve Vildan Bacıoğlu Taşkan, Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Nermin Şenses ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Nazım Hikmet'in ölümünün 61. yıl dönümünde düzenlenen bu anma etkinliğinde, "Nazım'ın Bursa Yılları" kitabının yazarı Güney Özkılınç ve Yeni E Dergisi Editörü Cengiz Hakkı Zariç, Nazım Hikmet hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler.

Özkılınç ve Zariç, etkinliğin sonunda katılımcılara kitaplarını imzalayarak anılarını paylaştılar.

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