Nazım Hikmet'in ‘Memleketimden İnsan Manzaraları' sahnelendi

ANKA'da yer alan haberde, sanatçının ismini taşıyan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Genco Erkal Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyunu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Parti Meclis üyesi Umut Akdoğan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş izledi.

Oyun öncesi salonu dolduran yurttaşlara seslenen Başkan Yaşar, konuşmasında Nazım Hikmet’in Türk edebiyatının en büyük şairi olduğunu vurguladı. Yaşar, şunları söyledi:

“NAZIM HİKMET 121 YAŞINDA”

“Nazım Hikmet, yüreği güzel bir adamdır. Memleketini, insanını dert edinmiş, suya sabuna dokunmayı tercih etmiş, tüm çektiği acılara rağmen kral çıplak demeyi de kendine düstur edinmiş bir insandır. Nazım Hikmet 121 yaşında. Hala aşkı, yalnızlığı, kalpteki o ince sızıyı kelimelere dökmek için kıvrandığı o çaresizliği şiirlerinde derinden hissediyoruz. Sömürülen halkı, fakirliği, sürü psikolojisini en güzel ondan dinliyoruz. Yani Nazım hala, Gülhane Parkı’nda bir ceviz ağacıdır bakmasını bilene. Ömrü memleket hapishanelerinde, mahkemelerde geçmiş, sürgün edilmiş, memleketinden kovulmuş, yetmemiş vatan hainliğiyle suçlanmış, vatandaşlıktan çıkarılmış, anarşist, komünist, isyancı yaftası yemiştir. Bir köyde çınar ağacının dibine gömülmeyi hayal ederek ölmüş yaban topraklara gömülmüştür. Ama memleket sevgisini, özlemini bu kadar güzel anlatabilen bir şair henüz çıkmamıştır.”

Rutkay Aziz’in oyunculuğun yanı sıra yönetmenliğini de üstlendiği, iki perdelik oyunda, Taner Barlas, Levend Yılmaz, Levent Ülgen, Özcan Alpar, Ebru Saçar, Ekin Aksu, Can Bulut, Enes Sarı, Hale Algabri ve Öykü Eraslan gibi bilinen isimler yer aldı. 1939'da Haydarpaşa Garı’nın basamaklarında başlayan, işsizlik, açlık ve savaş gibi hem ülke hem de dünyada yaşanan sorunların işlendiği, aynı zamanda geleceğe umutla bakılmasına yönelik mesajların da verildi oyun, seyirciden tam puan aldı.

Oyun sonunda sanatçıları tek tek tebrik ederek, çiçek takdim eden Yaşar, “Nazım Usta’nın deyimiyle “Yapraklara dallara, yeşillere, allara, nice nice yıllara gülüm, nice nice yıllara" diyerek Mavi Gözlü Dev’in 121’inci yaşını kutluyorum. Bu akşam Nazım Hikmet’i bize anlatan değerli sanatçılarımıza sonsuz teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum” dedi.