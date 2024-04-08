Nazımiye’nin yeni başkanı, 29 yıl önce PKK’lıların öldürdüğü belediye başkanının oğlu oldu

Kaynak: DHA
Nazımiye’nin yeni başkanı, 29 yıl önce PKK’lıların öldürdüğü belediye başkanının oğlu oldu
Tunceli'nin Nazımiye ilçesi, 29 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından öldürülen eski belediye başkanı Kemal Tekin'in oğlu Ali Emrah Tekin'i yeni bir lider olarak göreve getirdi.

1984 ve 1989'da SHP'den ardından bağımsız olarak belediye başkanı seçilen Kemal Tekin'in trajik ölümünün ardından, Ali Emrah Tekin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den aday oldu ve ilçenin yeni belediye başkanı seçildi.

Yüzde 53,8 oy oranıyla seçilen Tekin, babasının izinden gidiyor ve Nazımiye'nin yönetiminde söz sahibi oluyor.

Ali Emrah Tekin, 1983 yılında Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğdu ve eğitim hayatını Ankara'da tamamladı. Harita ve kadastro alanında eğitim gören Tekin, son yıllarda çeşitli görevlerde bulundu.

2021'de Nazımiye Milli Emlak Şefliği ve Nazımiye Köyleri Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü gibi önemli pozisyonlarda çalıştı. Şimdi, Nazımiye'nin belediye başkanı olarak hizmet vermek için kolları sıvıyor.

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