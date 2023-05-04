Nazlı Sabancı Dua Lipa ile pişti oldu. Sosyal medyanın diline düştü

İki yıl önce ünlü iş insanı Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan ve şimdilerde 4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı, Dua Lipa’nın MET Gala’da giydiği elbiseyle paylaşım yaptı. Elbiseyi daha önce giydiğini ilan eden Nazlı Sabancı bu paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Nazlı Sabancı Dua Lipa ile pişti oldu. Sosyal medyanın diline düştü

Cemiyetin gözde isimlerinden biri olan Nazlı Sabancı son paylaşımıyla gündem oldu.

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Nazlı Sabancı Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın, moda sektörünün en önemli etkinliği olan Met Gala'da giydiği elbiseyi daha önce giydiğini ilan etti.

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Nazlı Sabancı; 'Dua Lipa, en iyi zevke sahipsin. Benim içinde Karl Lagerfeld’in en iyi tasarımlarından biriydi' notu ile Dua Lipa’nın MET Gala’da giydiği elbiseyi daha önce denediği anları paylaştı.

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Ünlü isim bu paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü. Nazlı Sabancı'ya; 'Hesabı mı çalındı?', 'Yanlışlıkla attın galiba', 'Dua Lipa ile aynı elbiseyi denedim pozu' gibi yorumlar yapıldı.

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