Nazlı Sabancı formuna kavuştu. Yeni doğum yapmıştı

Sosyetenin ünlü çifti Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, geçtiğimiz haftalarda ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Kızına kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın adını veren Nazlı Sabancı, doğum sonrası kilolarından kurtuldu.

Nazlı Sabancı formuna kavuştu. Yeni doğum yapmıştı

Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında sade bir nikahla mutluluğa ‘evet’ demişti. Çift, 25 Haziran 2022'de ise Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün yapmıştı.

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Sosyetik güzel, geçtiğimiz mart ayında ise hamile olduğunu duyurmuştu.

İLK BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALDILAR

25 Haziran 2022'de görkemli bir düğün yapan ikili, 2 hafta önce ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Annelik heyecanı yaşayan Sabancı da geçtiğimiz günlerde doğumdan sonra ilk paylaşımını yaptı.

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ANNESİNİN ADINI VERDİ

Bebek heyecanı yaşayan Hacı-Nazlı Sabancı çifti, kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adının da geçtiği "Arzu Alara" adını verdi.

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DOĞUM KİLOLARINDAN KURTULDU

Taze anne doğum sonrası dün ilk kez fotoğraf paylaştı. Takipçileri şaştı kaldı. Nazlı Sabancı'nın hamilelik döneminde aldığı kilolardan eser kalmadığı görüldü.

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