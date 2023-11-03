Nazlı ve Hacı Sabancı çifti kızlarıyla yürüyüşe çıktı

Nazlı Kayı Sabancı ile Hacı Sabancı çifti 2021 yılında Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında sade bir törenle dünyaevine girmişti.
25 Haziran 2022’de de Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün yapan çiftin ilk bebekleri 15 Ağustos’ta dünyaya geldi.
LONDRA'DA SABAH YÜRÜYÜŞÜ
Hacı-Nazlı Sabancı çifti, Londra’da üç aylık kızlarıyla yürüyüşe çıktıkları anlardan bir kare paylaştı.
Fotoğrafı eşini de etiketleyerek 402 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınlayan sosyetik güzel Nazlı Sabancı, gönderisine "Sabah yürüyüşü" notunu yazdı.
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