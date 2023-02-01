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NBA All-Star heyecanı başlıyor

All-Star heyecan NBA'de nefesleri kesecek.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 15:07
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NBA All-Star heyecanı başlıyor

NBA All-Star heyecanı başlıyor
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Utah Jazz’in ev sahipliği yapacağı NBA All-Star 2023’te, doğu ve batı konferansının dev mücadelesi 20 Şubat, saat 04.00’da TV+ ekranlarında basketbolseverler ile buluşacak.
ABD'nin Salt Lake City şehrindeki Vivint Arena'da oynanacak karşılaşmada, batı konferansı takımının kaptanı, NBA kariyerinde 19’uncu kez All-Star takımına seçilen Los Angeles Lakers’ın yıldızı LeBron James olacak.
Batı konferansının ilk 5’inde yer alan diğer yıldız isimler ise Stephen Curry, Zion Williamson, Nikola Jokic ve Luka Doncic.

2019 ve 2020 sezonunun ardından bir kez daha kaptanlığa seçilen Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo ise doğu konferansı takımında Kyrie Irving, Jayson Tatum, Kevin Durant ve Donovan Mitchell’a liderlik edecek.

Şampiyonluğun en önemli adaylarından lider Barcelona, 5 Şubat Pazar günü saat 23.00’de Sevilla’yı kendi evinde ağırlayacak.
Ayrıca, 12 Şubat’ta oynanacak Villarreal – Barcelona maçı ve her sezon büyük bir çekişmeye sahne olan ve Real Madrid ile Atletico Madrid’i karşı karşıya getiren Madrid derbisi de TV+’tan naklen ekranlara gelecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU DA SAHNE ALACAK
Hakan Çalhanoğlu, Lautaro Martinez, Lukaku ve Correa gibi çok özel isimleri kadrosunda barındıran Inter, ezeli rakibi ve son şampiyon Milan’ı ağırlayacak. Bu mücadele de 5 Şubat, saat 22.45’te ekranlara gelecek.

İŞTE DEV MAÇLAR
5 Şubat Barcelona - Sevilla (23.00)

12 Şubat Villareal - Barcelona (23:00)

26 Şubat Real Madrid - Atletico Madrid (Henüz belirlenmedi)

İtalya Serie A

5 Şubat Inter – Milan (22:45)

Turkish Airlines EuroLeague

1 Şubat Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas (20:30)

3 Şubat Olympiakos - Anadolu Efes (22:00)

3 Şubat Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin (20:45)

9 Şubat Anadolu Efes - Real Madrid (20:30)

10 Şubat Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano (20:45)

23 Şubat Partizan - Fenerbahçe Beko (23:00)

24 Şubat ASVEL- Anadolu Efes (22:00)

NBA

20 Şubat NBA All-Star (04:00)

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