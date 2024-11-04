NBA efsanesi gözyaşlarına boğuldu: Vince Carter'a büyük onur

Toronto Raptors, NBA tarihine adını yazdıran eski oyuncusu Vince Carter için unutulmaz bir tören düzenledi. Scotiabank Arena’da gerçekleştirilen törende, Raptors’ın ikonik 15 numaralı formasının emekliye ayrıldığı açıklandı. Salon tıklım tıklım doluyken, Carter’ın gözyaşlarına hakim olamaması ve yaptığı duygusal konuşma, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

2000 yılında Slam Dunk Yarışması'nı kazanan Vince Carter, Toronto Raptors forması altında sergilediği eşsiz performansla basketbol severlerin gönlünde taht kurmuştu. Tören sırasında gösterilen video, Carter’ın Toronto ve NBA üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Eski takım arkadaşları, koçları ve NBA yıldızları onun üstün yeteneğini, atletizmini ve lige kattığı değeri övgüyle andılar.

Vince Carter’ın forması emekli edilirken, bu hareket aynı zamanda Toronto Raptors tarihinin bir dönüm noktasını da simgeliyor. Carter, sadece Raptors’ın değil, aynı zamanda Kanada basketbolunun da sembol isimlerinden biri olarak tanınıyor ve genç sporculara ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Raptors, Sacramento Kings ile karşılaştığı ve 131-128’lik galibiyetle sonuçlanan bu özel gecede, Carter’ın mirasını onurlandırdı. NBA yıldızı LeBron James de Carter’ın basketbola katkılarını ve Kanada’da basketbolu popülerleştirme rolünü vurgulayarak ona duyduğu saygıyı dile getirdi.