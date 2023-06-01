NBA finalinde son viraja girildi

2023 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finaline, Batı Konferansı şampiyonu Denver Nuggets ilk, Doğu Konferansı şampiyonu Miami Heat ise 4'üncü kupasını kazanmak karşı karşıya geliyor.

NBA finalinde son viraja girildi

Editör: Fatma Demirkaya

Nikola Jokic ve Jamal Murray'nin sürüklediği Nuggets ile kadrosunda Jimmy Butler, Bam Adebayo gibi önemli isimlerin yer aldığı Heat, 77. NBA Finalleri'nde karşı karşıya gelecek.

2023 NBA final serisinin ilk maçı, 2 Haziran Cuma günü TSİ 03.30'da ekrana gelecek.

Normal sezondaki galibiyet yüzdesi daha yüksek olduğu için saha avantajına sahip Nuggets, serinin ilk 2 maçına ev sahipliği yapacak. Seride 4 karşılaşmadan galip ayrılan takım, şampiyona verilen "Larry O'Brien Kupası"na sahip olacak.

Nuggets, ilk kez Batı Konferansı lideri olarak play-off'lara katıldığı 2022-2023 sezonunda NBA Finalleri'ne de çıkararak kulüp tarihinde bir ilke daha imza attı.

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i de kadrosunda barındıran Heat ise 1999'da bunu başaran New York Knicks'ten sonra play-off'lara 8. sıradan katılıp finale çıkan 2. takım oldu.

Heat son 13 yılda 6, toplamda 7. defa finale yükseldi. Heat daha önce çıktığı 6 finalin 3'ünde (2006, 2012, 2013) mutlu sona ulaştı.

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