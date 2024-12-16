NBA Kupası'nda Antetokounmpo ve Alexander karşı karşıya geliyor

NBA Kupası, normal sezonun ilk dönemlerine daha fazla önem katmak için oluşturulmuş bir turnuva formatı. 82 maçlık normal sezonun bir parçası olan bu turnuva, futbolun Dünya Kupası formatına benzer bir yapıya sahip.

NBA Strateji ve Analitik Başkan Yardımcısı Evan Wasch, turnuvanın amacını şu sözlerle özetliyor:

“Ligimizi büyütmek için yeni fırsatlar yaratmak istedik. Dünya genelinde takımların birden fazla kupa için yarıştığı birçok örnek var. NBA’de bunu denemek, oyunu geliştirmek için büyük bir fırsat.”

Turnuvada 30 NBA takımı, her biri beş takımdan oluşan altı gruba ayrıldı. Gruplarda oynanan maçların ardından her grubun birincileri ve iki konferanstan en iyi ikinci sırayı alan iki takım çeyrek finale yükseldi. Çeyrek ve yarı final maçları bölgesel olarak oynandı ve konferans birincileri finale kaldı.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE?

2024 NBA Kupası finali, Çarşamba sabahı saat 04:30’da (TSİ) Las Vegas’taki T-Mobile Arena’da oynanacak. Bu karşılaşma, Pazar sabahı gerçekleşen yarı finallerden sadece üç gün sonra gerçekleşiyor.

Yarı finalde Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks’ı 110-102 mağlup ederek finale yükseldi. Oklahoma City Thunder ise Houston Rockets karşısında 111-96’lık bir galibiyet aldı.

KİMLER İZLENMELİ?

Milwaukee Bucks cephesinde gözler, Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo’da olacak. İki kez NBA En Değerli Oyuncu (MVP) ödülü kazanmış olan Antetokounmpo, bu sezon maç başına 32.7 sayı ortalamasıyla ligin lideri konumunda. Ayrıca ribaund istatistiklerinde de beşinci sırada yer alıyor.

Oklahoma City Thunder içinse Kanadalı yıldız Shai-Gilgeous Alexander (SGA) ön planda. Batı Konferansı’nda Ocak ve Şubat aylarını kapsayan Ayın Oyuncusu ödülüne layık görülen Alexander, maç başına ortalama sayılar sıralamasında dördüncü sırada.

MVP VE TURNUVANIN BEŞİ

Final maçının ardından, turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) açıklanacak ve turnuvanın en iyi beş kişilik takımı duyurulacak. Geçen yılın MVP’si LeBron James ve Anthony Davis bu ödülleri kazanmıştı.

Antetokounmpo, 2023’te turnuvanın en iyi beşine seçilmişti ve bu başarıyı iki kez elde eden ilk oyuncu olma şansı yakaladı.