NBA maçında kaçırılan kızı satmaya çalışılmışlar

Teksaslı genç Natalee Cramer, Dallas Mavericks maçından kaçırıldıktan sonra yaşadığı korkunç istismar haftasını anlattı. 8 Nisan 2022’de babası Kyle Morris ile birlikte Dallas’taki American Airlines Center’da bir Mavericks maçına katıldığında henüz 15 yaşındaydı. Şu anda 18 yaşında olan Cramer, kaygısıyla başa çıkmak için esrar ve alkol kullandığını itiraf etti. Maç sırasında kaygılanmaya başladığını ve arenanın giriş salonunda 33 yaşındaki Emanuel Cartagena ile göz göze geldiğini hatırladı.

Cartagena’nın arabasında sigara içtiğini ve ot bulunduğunu, daha sonra ikinci bir kişiyle tanıştığını söyledi. İki adam Cramer’ı Kuzey Teksas’taki bir eve götürdüler ve orada birkaç gün tuttular. Kaçırıcıları onu Oklahoma’daki başka bir gruba teslim etmeden önce evde esrar verdiler. Cramer’ın ailesi, 11 gün boyunca kayıp olduğu dönemde Houston’daki özel bir dedektiften yardım istedi. Dedektif, seks tacirlerinin kızlarının fotoğraflarını internetteki bir seks ilanına koyduğunu tespit etti ve Cramer’in izini Oklahoma City’de buldu.

Otelin koridorunda, kendisinin alkollü olduğu sırada, saldırı tüfekli adamların eşliğinde bir aile gördüğünü hatırladı. Cramer, kurtarıldığı günü bir duanın kabulü olarak anlattı. Oklahoma City Polis Memuru, 18 Nisan’da bir apartman kompleksinin dışında yürüyen genci fark etti ve onun Natalee Cramer olup olmadığını sordu. Cramer memura tecavüze uğradığını söyledi. Gencin birkaç dakika içinde sekiz kişinin tutuklandığını ve daha sonra insan ticaretindeki rolleri nedeniyle cezalandırıldıklarını anlattı.