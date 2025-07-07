NBA'de 7 takımlı tarihi takas: Kevin Durant, Alperen Şengün'ün takım arkadaşı oldu

Kariyerinde 15 kez All-Star seçilen Kevin Durant, NBA tarihinde ilk kez görülen 7 takımlık toplu bir takas ile Houston Rockets'a transfer oldu.

Kevin Durant, böylece gelecek sezon milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takım arkadaşı olacak.

Bu takas ile Phoenix Suns, Rockets'ın genç oyuncusu Jalen Green ve Dillon Brooks'u kadrosuna kattı.

Aralarında Golden State Warriors ve Los Angeles Lakers'ın da bulunduğu 5 takım daha bu takasta draft hakları ve nakit alışverişinde bulundu.

Bir yıllık 54 milyon dolarlık kontratı bulunan 36 yaşındaki Durant, 30 bin 571 sayı ile NBA tarihinin en çok sayı atan sekizinci oyuncusu konumunda.