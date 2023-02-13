Celtics seriyi 4 maça çıkardı

NBA'e iki maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics, sezonunun 41. galibiyetini, konuk ettiği Grizzlies'ı 10 sayı farkla geçerek elde etti.

Üst üste 4. galibiyetine ulaşan Celtics'te Derrick White 23 sayı ve 10 asist, Sam Hauser 20 sayı, Al Horford 16 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Jayson Tatum 16 sayı ve 7 ribaunt, Robert Williams 10 sayı ve 16 ribauntla galibiyeti getirdi.

Bu sezon 22. kez kaybeden Batı Konferansı ikincisi Grizzlies'ta Ja Morant 25 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Desmond Bane 18 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Jaren Jackson 15 sayı ve 7 ribaunt, Brandon Clarke 14, Dillon Brooks 11 sayıyla mücadele etti.

RAPTORS TEK SAYI FARKLA KAZANDI

Çekişmeli maçta, Doğu Konferansı'nda play-in yarışını sürdüren Toronto Raptors, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 119-118 mağlup etti.

Bu sezon 27. kez kazanan Raptors'ta Fred VanVleet 35 sayı ve 8 asist, Pascal Siakam 28 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt, Scottie Barnes 20 sayı, Precious Achiuwa 11'er sayı ve ribauntla oynadı.

Sezonun 43. mağlubiyetini yaşayan Pistons'ta Bojan Bogdanovic 33 sayı ve 5 ribaunt, Alec Burks 21 sayı, Jaden Ivey 18 sayı ve 7 asist, Hamidou Diallo 18 sayı ve 7 ribauntluk performans sergiledi.