NBA'de yılın savunma oyuncusu belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yılın savunma oyuncusu Memphis Grizzlies forması giyen Jaren Jackson oldu.

NBA'de yılın savunma oyuncusu belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya

ABD'li basketbolcu, Brook Lopez (Milwaukee Bucks) ve Evan Mobley'i (Cleveland Cavaliers) geride bırakarak yılın savunmacısı seçildi.

Oylamaya farklı ülkelerden 100 spor yazarı yayıncı katıldı.

İLK KEZ KAZANDI
Grizzlies'in Batı Konferansı'nı 2. sırada tamamlamasında önemli pay sahibi olan 23 yaşındaki Jackson, bu sezondan itibaren ligin efsane pivotlarından Hakeem Olajuwon'un isminin verildiği ödüle kariyerinde ilk kez layık görüldü.

Bu sezon ilk kez all-star seçilen Jackson, maç başına 3 blok yaptı ve pota altında savunduğu rakiplerini yüzde 46,9 isabet oranında tuttu.

Genç oyuncu, bu iki istatistikte de normal sezonu lider tamamladı.

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