NBA’de yılın takası: Karl Anhony Towns New York Knicks’e gitti

NBA’de yılın takası Minesota Timberwolves ile New York Knicks arasında gerçekleşti. Doğu Konferansı’nda hedefleri büyüten Knicks, Timberwolves’un yıldız uzunu Karl-Anthony Towns’u aldı. Takasta Minesota ekibi ise Knicks’ten Julius Randle, Donte Divincenzo ve 1. tur draft hakkı aldı. Takasın NBA’deki dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

New York Knick, geçen sezon Doğu Konferansı play off yarı finalinde Indiana Pacers’a elenmişti.

Minesota’nın ilk sıradan draft ettiği Towns, takımı ile NBA kariyerindeki 9 sezonun tamamını geçirdi. 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon oynadığı 62 maçta 21.8 sayı, 8.3 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları tutturdu.