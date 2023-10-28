Ndombele'nin hareketi Okan Buruk'u çılgına çevirdi. Anında kadro dışı bıraktı

Fazla kiloları sebebiyle eleştirilerin odağı haline gelen Ndombele yaptığı son hareketle Okan Buruk'u deliye döndürdü.

Ndombele'nin hareketi Okan Buruk'u çılgına çevirdi. Anında kadro dışı bıraktı

Geldiği günden beri fazla kiloları sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Ndombele son yaptığı hareket ile Okan Buruk’u çılgına çevirdi.

ABUR CUBURLA BESLENİYORMUŞ
Fotospor’da yer alan habere göre, 2-3 kilo verip sonra 1-2 kilo alarak 1.5 ay geçiren Ndombele'nin tesislerde kendisi için özel olarak hazırlanan yemekleri yediği ancak evine gittiği zaman abur cuburla beslendiği belirlendi.

HAMBURGER YEMESİ BARDAĞI TAŞIRDI
Bayern Münih maçındaki aşırı kilolu görüntüsüyle dikkatlerden kaçmayan Ndombele'nin Rizespor maçının kadrosuna alınmamasının nedeniyle ilgili de sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fransız oyuncu Bayern maçından sonra kaldığı mekana dönünce hamburger menü söyledi.

TOPLANTI SERT GEÇTİ
Ndombele'nin söylediği bu mönü Okan Buruk'a ulaştırıldı. Gecenin 12'sinde patates cipsli, kolalı dev hamburger mönü yüzünden şampiyon teknik adam Fransız oyuncuyla bir görüşme yaptı. Çok sert ifadeler kullandı. 75 kiloya düşmeden ve yağ oranını yeterli seviyeye getirmeden oynamayacağını anlattı.

İLK VUKUATI DEĞİL
Rizespor maçının kafilesinde yer almayacağını söyledi. Bu mönünün Ndombele'nin ilk vukuatı olmadığı daha önce bir kaç kez daha gece geç saatlerde benzer yiyecekler sipariş ettiği ortaya çıktı.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
İsrail gece boyunca Gazze'nin kuzeyinde 150 yeri vurdu Dünya
İsrail gece boyunca Gazze'nin kuzeyinde 150 yeri vurdu
İsrail BM’nin ateş kararını reddetti. ‘Hamas'ı ortadan kaldıracağız’ Dünya
İsrail BM’nin ateş kararını reddetti. ‘Hamas'ı ortadan kaldıracağız’
Yüksek maaş almanın formülü tek tek anlatıldı Ekonomi
Yüksek maaş almanın formülü tek tek anlatıldı
Diyanet Milli Eğitim’den imamlara kolaylık istedi Gündem
Diyanet Milli Eğitim’den imamlara kolaylık istedi
Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza Gündem
Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza
Zaniolo'nun bahis soruşturmasında ifadesi alınmıştı. Savunması açıklandı Spor
Zaniolo'nun bahis soruşturmasında ifadesi alınmıştı. Savunması açıklandı