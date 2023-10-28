Ndombele'nin hareketi Okan Buruk'u çılgına çevirdi. Anında kadro dışı bıraktı

Geldiği günden beri fazla kiloları sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Ndombele son yaptığı hareket ile Okan Buruk’u çılgına çevirdi.

ABUR CUBURLA BESLENİYORMUŞ

Fotospor’da yer alan habere göre, 2-3 kilo verip sonra 1-2 kilo alarak 1.5 ay geçiren Ndombele'nin tesislerde kendisi için özel olarak hazırlanan yemekleri yediği ancak evine gittiği zaman abur cuburla beslendiği belirlendi.

HAMBURGER YEMESİ BARDAĞI TAŞIRDI

Bayern Münih maçındaki aşırı kilolu görüntüsüyle dikkatlerden kaçmayan Ndombele'nin Rizespor maçının kadrosuna alınmamasının nedeniyle ilgili de sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fransız oyuncu Bayern maçından sonra kaldığı mekana dönünce hamburger menü söyledi.

TOPLANTI SERT GEÇTİ

Ndombele'nin söylediği bu mönü Okan Buruk'a ulaştırıldı. Gecenin 12'sinde patates cipsli, kolalı dev hamburger mönü yüzünden şampiyon teknik adam Fransız oyuncuyla bir görüşme yaptı. Çok sert ifadeler kullandı. 75 kiloya düşmeden ve yağ oranını yeterli seviyeye getirmeden oynamayacağını anlattı.

İLK VUKUATI DEĞİL

Rizespor maçının kafilesinde yer almayacağını söyledi. Bu mönünün Ndombele'nin ilk vukuatı olmadığı daha önce bir kaç kez daha gece geç saatlerde benzer yiyecekler sipariş ettiği ortaya çıktı.