Türkiye'de yurttaşlar eriyen parasını enflasyona karşı korumak istediği için yatırım araçlarına yöneldi. Hal böyle olunca en çok getiri sağlayan yatırım araçları da merak edilir oldu.

Yatırımcıyı 2025 yılında en çok sevindiren değerli metal gümüş oldu. Ons gümüş 60 doları gram gümüş 82 doları aştı. Ekonomistler gibi Astrologlar da gümüşün önü açık diyor.

TARİH VERDİ

Sözcü'ye konuşan Astrolog Öner Döşer gümüşün haritasına bakarak yatırımcılara tavsiye verdi.

Döşer şunları söyledi:

"2026 yılının bana göre ilk yarısının prim oranı en yüksek emtiası gümüş olacak. Öncelikle gümüşün yıllık doğum haritası var. Gümüşün bir tarihi var. Bu tarih üzerinden haritasına baktığımızda Temmuz 2025- Temmuz 2026 arası trendi yüksek görünüyor. 2026'nın ikinci yarısında altından atak görebiliriz. Mart ayının ortasından itibaren gümüşün hayli prim yapacak olması olası."

Not: Yatırım tavsiyesi değildir.