Ne diyorsun Büyükekşi! Ermenistan beraberliğinin sorumlusu bakın kimmiş

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Japonya maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "21 yıl sonra tekrar Japonya ile dostluk maçı yapacağız. Dün akşam Japonya Futbol Federasyonu ile beraberdik. Onlar bu maçta ev sahibi. 25 kişilik kadroda 13 tane oyuncuları Avrupa'da oynuyor. İnşallah taraftarımızla birlikte fair-play çerçevesinde biter. Japonya'da maç akşam naklen izlenecek. Onlar ev sahibi olarak bu saatte oynanmasını talep etti" dedi.

Almanya ile hazırlık maçı oynanacağını söyleyen Büyükekşi, "Kasım ayında Berlin'de Almanya ile bir dostluk maçı oynanacağız. İnşallah EURO2024'e katılınca bizim için daha keyifli bir hazırlık maçı olacak." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, "Önemli olan takım olabilmek. En küçük bir şeyde panik yaparsan bir sonraki maç için hedefin kalmaz. Taraftarların bir kısmında Fenerbahçe, Bir kısmında Galatasaray, bir kısmında Trabzonspor, bir kısmında ise Beşiktaş forması var. Biz bunu istemiyoruz. Taraftarlarda Milli Takım formasını görmek istiyoruz. Bu forma Türkiye'yi temsil ediyor. İki puan kaybettiysek hep beraber kaybettik sadece hoca kaybetmedi. Taraftar da kaybetti. Almanya ve Japonya gibi önemli takımlarla maç yapmak önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanmamızı sağlayacak. İnşallah Almanya'daki şampiyona katılırız. Bizim geniş bir kadroya ihtiyacımız var. " şeklinde konuştu.

"KUNTZ'LA DEVAM"

"Almanya basını 'Stefan Kunzt'u istiyoruz' diyor?" sorusuna Büyükekşi, "Hocamızla devam ediyoruz. Önemli olan istikrar. Uzun vadeli düşünüyoruz. Bu vade sonunda ne olur bilmiyorum. Almanya biraz beklesin" ifadelerini kullandı.