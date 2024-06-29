Ne dolar ne borsa ne de altın. Bu hafta bakın ne kazandırdı?

İstanbul Borsası BIST 100 endeksi kaybettirdi. Parasını altın ve dolara yatıranlar da aynı akıbete uğradı. Euro kazandırdı mı kaybettirdi mi anlaşılamadı. Çünkü yerinde saydı. Sadece yüzde 0,02'lik minik bir kazanç sağlandı.

BORSA KAYBETTİRDİ

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, en düşük 10.486,70, en yüksek ise 10.824,21 puanı gördü. Ancak BIST 100 endeksi önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,15 kaybetti. Haftayı 10.647,91 puandan tamamladı.

ALTINDA EKSİDE

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta düşüşteydi. Gram altın yüzde 0,24 azalışla 2 bin 452 liradan işlem gördü. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,67 geriledi. 16 bin 200 liraya indi. Geçen hafta sonu 4 bin 90 lira olan çeyrek altın gerileyerek, 4 bin 66 liradan fiyatlandı.

DOLAR KAYBETTİRDİ EURO DA MİNİK ARTIŞ YAŞANDI

Dolar bu hafta içi 33 lirayı görse de yüzde 0,05'lik değer kaybıyla 32,8170'e gerileyerek, kaybedenler kulübünde yer aldı. Euro ne kazandırdı ne de kaybettirdi denilebilir. Kazanç hanesine minicik bir yüzde 0,02'lik yazdırdı. Euro haftayı yüzde 0,02 artışla 35,1220 liradan kapadı.

İŞTE KAZANDIRAN

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,51 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,39 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,94 ile "Borçlanma Araçları" fonları ile "Para Piyasası" fonları oldu.