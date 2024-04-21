Ne ekersen onu biçersin atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Ne ekersen onu biçersin atasözünün anlamı nedir?
Ne ekersen onu biçersin atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Ne ekersen onu biçersin atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bugün yapılan bir hareketin, yapılan bir işin ya da söylenen bir sözün ilerleyen zamanlarda kişinin karşısına çıkabileceğini anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Pozitif davranışların ya da hamlelerin olumlu sonuçlar doğuracağı belirtilirken negatif davranışların ya da hamlelerin olumsuz sonuçlara yol açacağını ifade etmektedir.

NE EKERSEN ONU BİÇERSİN ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu çocuğa bugün ne öğretirsen yarın sana aynısını yapacak, ne gösterirsen onu örnek alacak; ne ekersen onu biçeceksin."

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