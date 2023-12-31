Ne istediniz o ağaçtan? Genç kızların bunu neden yaptığını kimse anlamadı. Sosyal medyadan tepki yağdı

İzmir’in Bornova ilçesinde iki genç kız, kaldırımda duran küçücük ağacı bir anda tekmelemeye başladı. Kızların ağaçla ilgili nasıl bir "problemi" olduğu bilinmezken o garip anlar sosyal medyada büyük tepki topladı.