Ne istediniz o ağaçtan? Genç kızların bunu neden yaptığını kimse anlamadı. Sosyal medyadan tepki yağdı

Kaynak: İHA
Ne istediniz o ağaçtan? Genç kızların bunu neden yaptığını kimse anlamadı. Sosyal medyadan tepki yağdı
İzmir’in Bornova ilçesinde iki genç kız, kaldırımda duran küçücük ağacı bir anda tekmelemeye başladı. Kızların ağaçla ilgili nasıl bir "problemi" olduğu bilinmezken o garip anlar sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sosyal medyada gündem olan olay, dün akşam saat 22.00 sularında İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Tuna Mahallesi’nde meydana geldi.

2 genç kız kaldırımda duran küçücük ağacın yanına gelerek onu tekmelemeye başladı.

AĞACI KÖKÜNDEN KOPARMAYA ÇALIŞTILAR

Zaman zaman çevreyi de kolaçan ettiği görülen kızlar, defalarca ağacı tekmelemeye devam ederek kökünden koparmaya çalıştı.

Yoldan geçen vatandaşlara da aldırış etmeyen kızlar, tekmeledikleri ağacı kırdı. On anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kayda alındı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Öte yandan, sosyal medya sayfalarında paylaşılan görüntüye sosyal medya kullanıcıları yoğun tepki gösterdi.

İzleyenler “ne istediniz ağaçtan, bir insanın ağaçla nasıl bir problemi olabilir ki, bir de böylelerinden okuyup vatana millete hayırlı olmasını bekliyoruz.” şeklinde çok sayıda kullanıcıdan tepki yağdı.

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