Ne yaptın be Fred! Fenerbahçelileri paramparça eden görüntü

Sakatlıktan dönen Fred, Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta 3 gol atarak kariyerinde bir ilke imza attı.

Sahadan 5 golle galip ayrılan Fenerbahçe’de Fred’in dönüşü tüm Fenerbahçelileri sevindirdi.

Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrılıp Süper Lig’de lider olan Fenerbahçe’de yüzler gülerken dikkat çeken bir olay yaşandı.

“NO MU? ALLAH RAZI OLSUN”

Maç sonunda stattan ayrılan futbolcular takım otobüsüne binerken bir minik taraftar Fred’in yanına yaklaşıp fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Fred’den ısrarla forma isteyen minik taraftar “NO” cevabını alınca üzüldü.

Miniğin, “No mu? Allah razı olsun” dediği anlar sosyal medyada da çok paylaşıldı.

Görüntüleri izleyen Fenerbahçeli taraftarlar, yönetime “Forma verin” çağrısında bulundu.