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Infantino Pele'nin tabutuyla selfie çektirdi: Tepki yağıyor

Pele’nin açık tabutu başında selfie çeken FIFA Başkanı'na tepki yağıyor.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 15:13
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Ne yaptın Infantino! Pele’nin açık tabutu başında selfie çektirdi

Infantino Pele'nin tabutuyla selfie çektirdi: Tepki yağıyor
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FIFA Başkanı Gianni Infantin'nun, futbol tarihinin gelmiş geçmiş büyük yıldızları arasında yer alan Brezilyalı efsane Pelé’nin açık tabutu başında selfie çekmesi, tepkilere yol açtı.

The Times’da yer alan habere göre, 82 yaşında hayatını kaybeden futbol efsanesi Pele için futbol kariyerinin çoğunu sürdürdüğü Santos’ta cenaze töreni düzenlendi. Infantino da cenazeye katılan isimler arasında yer aldı.

Santos’ta konuşan Infantino, her ülkeden bir stadyumuna Pelé’nin adının verilmesinin istendiğini söyledi. Infantino, “Bugün burada büyük bir acıyla varız. Pelé sonsuzdur. Futbolun küresel ikonudur. Gelecek nesiller Pelé’nin kim olduğunu bilmeli ve tanımalıdır” dedi.

Öte yandan Infantino’nun, Pelé’nin cenaze töreninde açık tabutun başında selfie çektiği fotoğraf tepkilere yol açtı.

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