Ne yaptın Samet Akaydin? Topu Lewandowski'nin önüne bıraktı

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Ne yaptın Samet Akaydin? Topu Lewandowski'nin önüne bıraktı

A Milli Takım'ın Polonya ile yaptığı maçta Samet Akaydin büyük bir hataya imza attı.

A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın kadroyu açıkladığında en çok eleştirilen isim Samet Akaydin olmuştu.

Samet Akaydin, geçen sezonun devre arasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımına kiralanmış, ancak doğru dürüst forma giyememişti.

Eleştirilen Samet Akaydin, A Milli Takım'ın EURO 2024 önce Polonya ile yapılan son hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı.

Maçın 12. dakikasında Polonya yarı sahasından atılan uzun bir pasta Samet Akaydin, topu kafa ile ceza sahasında Lewandowski'nin önüne bıraktı.

Tecrübeli futbolcu da boş durumdaki Swiderski'ye aktardı. Bu futbolcu da topu filelere yolladı.

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