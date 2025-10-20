LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe karşısında 1-0 kazandı. Maça yedek kulübesinde başlayıp 65. dakikada Camavinga'nın yerine oyuna giren Arda Güler, 15 dakika sonra Mbappe'ye asist yaparak takımının tek golünde ve galibiyette pay sahibi oldu.

Başkent ekibinde bu sezonun süper ikilisi olarak tanımlanan Arda Güler-Kylian Mbappe işbirliği bir kez daha sonuca etki ederken, İspanyol basınında karşılaşmadan sonra yine bu ortaklığa dikkat çekildi ve milli futbolcu için övgü dolu ifadeler kullanıldı.

İşte Arda Güler için yazılanlardan bazıları;

"ARDA GÜLER-KYLIAN MBAPPE TIKANIKLIĞI AÇIYOR"

EL PERIODICO: Arda Güler-Mbappe ikilisi Real Madrid'in tıkanıklığını açıyor. Real’in sistemlerinin tıkandığı zorlu deplasmanda çıkış yolunu Arda gördü, Mbappe de gerisini halletti ve El Clasico’ya Barcelona önünde lider çıkmasını sağladı.

"ARDA ADIMINI ATAR ATMAZ ASİST YAPTI"

MARCA: Arda Güler, Madrid'e ışık tuttu. Maç tehlikeli bir şekilde 0-0'da gidip geliyordu. Ta ki Arda Güler oyuna girene kadar. Arda sahaya adımını atar atmaz Mbappe'ye golün asistini yaptı, takımlarına galibiyeti getiren gol geldi.

"REAL MADRID'IN YENİ HAYATI"

EL PAIS: Real Madrid'in yeni hayatı: Arda Güler asist yapıyor, Kylian Mbappe gol atıyor. Fransız oyuncu 11 maçta 15. golünü atarken, Türk oyuncu da 5. gol pasını verdi. Real’de tehdit değişmedi. Ne golcü ne de asist. Güler pas verdi ve Mbappe attı.

"MBAPPE'Yİ EN İYİ BESLEYEN ARDA"

SPORT: Güler-Mbappe ikilisi tıkanan Real Madrid’i açıyor. Xabi Alonso’nun Real Madrid’inde kesin olan bir şey varsa o da Kylian Mbappe ve ikincisi de, Fransız yıldızı en iyi sezen ve onu en iyi besleyen Arda Güler’dir.