Fenerbahçe'nin evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi spor yazarları yorumladı. Usta isimler, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco'ya adeta yaylım ateşinde bulundular.

İşte o yazılardan öne çıkanlar;

"TEDESCO ATEŞLE OYNUYOR"

"Fenerbahçe'deki gidişat hiç iç açıcı değil. Dün geceki maçı izledikten sonra bende şöyle bir kanaat oluştu: Bu takımın ligde hiçbir maçı garanti değil. Tedesco adeta ateşle oynuyor. Kasımpaşa maçından beri yazıyorum. Yüksek kaliteli Asensio fizik olarak tam hazır değil. Talisca ise fizik olarak tam bitik. Bu iki oyuncuyu bir arada oynatmak atletizme dönen günümüz futbolunun en önemli ilkesine ters düşüyor. Dün geceye bakıyorum. Bir de Talisca santrfor! F.Bahçe, bu modeli Kasımpaşa karşısında da denemiş, galip durumdayken 10 kişilik rakipten gol yiyip berabere kalmıştı. Eğer En-Nesyri'yi oynatmayacaksan işin kolayı var. Kerem'i koyarsın santrfora, Oğuz'u da sol açığa. Bu ikili bu şekilde milli maçlarda birçok defa birlikte süre aldı. Bu riskleri alıyorsun bir de üstüne sol bekte iyi futbolcu ama ciddi maç eksiği olan ve arkadaşlarını tanımayan Levent'i koyuyorsun.

Skriniar cezalı olunca arızalı bir dörtlü defans ortaya çıkıyor. İşte bu şartlarda 2-0'lık skor avantajına rağmen ikinci yarıda az kalsın 2 puan uçuyordu. Bunu kurtaran iki kişi vardı. Biri yorgunluktan canı çıkan İsmail, diğeri de aynı Samsun maçı gibi çok zor bir vuruşu kurtaran kaleci Tarık."

(Ömer Üründül/Sabah)

"MHK'NİN ARAŞTIRMASI GEREKİYOR"

"Tedesco, kondisyon idmanı yapmaya kalksa bu oyuncuların patır patır sigortaları atar.

Penaltı olayında hakem pozisyona yakındı, net görüyordu. Bence de kararını doğru verdi ancak VAR devreye girdi. Türkiye’de maalesef kapasitesiz ve kalitesiz VAR hakemleri maçlara doğrudan sirayet ediyorlar. Şunu unutmayın: VAR, net pozisyonda devreye girer. Sana göre, bana göresi olmaz. Ama maalesef bizim hakemler alakasız pozisyonlarda devreye giriyor. Kasıt olup olmadığını da MHK’nin araştırması gerekiyor.

Son olarak hem Beşiktaş taraftarını hem de Fenerbahçe taraftarını tebrik etmek gerekiyor. Bu takımların maçlarına oynanan futbola göre bayağı seyirci gidiyor. Futbolcular ise aldıkları paraları hak etmedikleri şekilde sahada mücadele ediyor."

(Erman Toroğlu/Sözcü)

"TEDESCO'NUN DENEMELERİ DEVAM EDİYOR"

"Tedesco'nun takım üzerindeki denemeleri devam ediyor.

Dün akşam da sol bekte Levent Mercan'ı gördük. santrforda Talisca, orta sahada da İsmail ve Alvarez ile başladı. Bir önceki maçta yaptığını bir sonraki maçta silip yeni bir şey deniyor. Takımla bu kadar oynamasının bir faydası yok. Açıkçası, ikinci 45 dakikadaki görüntü, ne Stuttgart maçı için sonra üst üste oynanacak 2 deplasman için hiç ümit vermedi.

Bireysel oyuncu tercihlerinden çok oyun felsefesi anlamında Fenerbahçe'nin ciddi sıkıntısı var. Bu sıkıntıyı gidermek için de kafasındaki 11'e bir an evvel bulup aynı oyuncularla Tedesco'nun devam etmesi lazım. Takım Portekiz'de çalıştı mı çalışmadı mı bilmiyorum ama fizik olarak da hiç iyi durumda olmadıkları kesin."

(İlker Yağcıoğlu/Takvim)

"TEDESCO'YA SABREDİLSİN ANCAK..."

"Fenerbahçe yine rahat bir maç izletmedi. Samsun beraberliği, İrfan ve Cenk’in kadro dışı kalması, milli ara derken Karagümrük karşısında nasıl bir futbol sergileneceğini merak ediyordum. İlk yarı baskılı, hücumda daha etkili bir F.Bahçe vardı. 2-0’lık skor üstünlüğü cepte dururken yine ikinci devrede bambaşka bir takım izledik. Golü arayan taraf Karagümrük’tü. 2-1’i de buldular, bir golleri ofsayta takıldı, Tarık’ın da kurtarışları vardı. Bu kez kâbus yaşanmadı ama ucundan dönüldü. Tedesco’ya sabredilsin ancak futbol kalitesi artmadıkça zor gibi görünüyor. Bir de camia cumartesi günkü divanda yaşanan iç çekişmeleri kenara bırakmadıkça başkan Sadettin Saran’ın dediği birliktelik sağlanamayacak gibi..."

(Hilmi Türkay/Cumhuriyet)