Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maçı, Anderson Talisca ve Marco Asensio'nun golleriyle 2-1 kazandı.

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluştaki Trio programında eski hakemler Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları yorumladı.

İşte usta hakemlerin yorumları;

16. dakika| Anderson Talisca'nın penaltı pozisyonu

Deniz Çoban: Böyle penaltı olmaz. Talisca penaltı almaya çalışıyor ama ikili mücadele.

Bülent Yıldırım: Bir ikili mücadele. Oyuncu şansını denemeye devam etti. Karşılıklı, futbol içinde bir ihlal söz konusu değil. Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Aldatmadan söz edemeyiz. Hakemin devam kararı doğru. Aldatma diyemeyiz buna.

19. dakika| Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon

Deniz Çoban: Fenerbahçeli oyuncu, bir önceki oyuncuyu geçerken aldığı darbeyle dengesi bozuluyor. Siz böyle gidip kayarsanız bu ihlaldir. Net bir penaltı. VAR doğru müdahaleyle doğru kararı verdiyor.

Bülent Yıldırım: Hakem devam dedi. Beden diliyle 'hayır' dedi. Sabit izleseydi kendisinin penaltı verebileceği fikrindeyim. Çok da iyi yere gelmiş. Hareketli yakalanmış ancak kaçırmış. Bu pozisyon penaltı. Dribling esnasında Nene ilk rakibinde sıyrılıyor, küçük bir temas, devam ediyor. Ardından Balkovec'in ayağı Nene'ye çarpıyor. VAR'ın çağırdığı ve gösterdiği açı soru işaretlerine sebep oldu. Balkovec biraz geriden her ne kadar topa uzansa da başarılı olamıyor. Topa teması yok. Nene'nin driblingini bozan kontrolsüz bir kayma. VAR'ı eleştireceğim nokta seçtiği açının yetersiz olduğu. Penaltı doğruydu. Net penaltı ve sarı kart.

Bahattin Duran: Net bir penaltı. Çünkü burada riski alan Balkovec. Topla hiçbir şekilde temas etmemiş. Riskli geliyor, topa teması yok. Riski almış ve gelmiş.

82. dakika| Fatih Karagümrük'ün kırmızı kartı

Deniz Çoban: Bu sarı karta kimsenin söyleyeceği bir şey yok. Yani kırmızı mı olur sarı mı olur tartışılır ama ikinci sarı kart tartışılmaz.

Bülent Yıldırım: Hakem çok uzak olduğu için yanıldı. Acayip kuvvetli bir basma. Bilek döndü. Hakem bunu görse kırmızı verse itiraz edecek bir kişi yok. İkinci sarı kart ve kırmızı kartta bir sorun yok.

Bahattin Duran: Balkovec'in maçta gördüğü her iki sarı kart da doğru.