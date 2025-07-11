Ne yaptın sen Arda Turan! Bütün dünya onu konuşuyor

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu ilk maçında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shaktar Donestk, Ilves'i 6-0 mağlup etti. Arda Turan, bu karşılaşmayla birlikte Shakhtar Donetsk'in başında ilk resmi maçına çıkarken, Ukrayna ekibi Avrupa kupaları elemelerinde bir ilke imza attı.



ARDA TURAN REKOR KIRDI

Shakhtar Donetsk, 25 yıldır kırılamayan rekoru kırdı. Bu karşılaşmadan önce Shakhtar Donetsk'in Avrupa kupaları elemelerinde aldığı en farklı skor, 2000 yılında 5-1'le Levedia'ya karşıydı. Arda Turan'ın Shaktar Donestk'i Ilves karşısında aldığı galibiyetle rekoru kırdı ve kulüp tarihinin elemelerdeki en farklı galibiyetini aldı.

BİR REKORUN DA KIYISINDAN DÖNDÜ

Öte yandan Ilves galibiyeti Ukrayna ekibinin Avrupa kupalarındaki en farklı ikinci galibiyeti oldu. Shaktar'ın en farklı Avrupa zaferi ise 2014 yılında grup aşamalarında Bate Barisov'u 7-0 mağlup ettikleri karşılaşmaydı.