Ne yaptın sen Wanda Nara

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ne yaptın sen Wanda Nara

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin boşandığı eşi Wanda Nara son hareketiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Galatasaray’ın adına şarkılar söylenen Arjantinli forveti Mauro Icardi ile olan evliliğini bitirme kararı alan Wanda Nara ayrılık kararını sosyal medya hesabından "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz" sözleri ile duyurmuştu.

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Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Wanda Nara, Icardi ile ayrılığının ardından da paylaşımlarına devam etti.

Son olarak masaj yaptırdığı anları takipçileri ile paylaşan Wanda Nara’nın o görüntüleri kısa sürede viral oldu.

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Wanda Nara sosyal medya hesabından kendisine gelen "Bundan sonra hayatınızda neler olacağını düşünüyorsunuz?" sorusuna "Biraz daha kendimi düşüneceğim, aşık olmadan. Aşık olan kaybeder" şeklinde cevap vermişti.

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