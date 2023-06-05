Nebati’nin arkasında bıraktığı yıkım. Duayla başlamıştı 'oh be' diyerek bitirdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Kasım 2021'de katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada Türkiye'nin ‘yeni ekonomi modeline' geçtiğini duyurmuş ve “Yeni ekonomi modeliyle, yüksek faiz vererek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle, üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz” müjdesi vermişti. Ancak yaşananlar böyle olmadı.

2 Aralık 2021’de Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden ayrılırken yerine Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati getirildi.

Nebati, göreve gelir gelmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah” demişti.

DUAYLA GELDİ OH BE DİYEREK ÇIKTI

Nureddin Nebati, dün koltuğunu Mehmet Şimşek’e devrederken ise “Ohhh beee” dediği kameralara yansıdı.

NEBATİ: HİÇBİR ZORLUK KARŞISINDA ASLA YILMADIM

Nureddin Nebati'nin törende yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle devraldığım Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunu Sayın Mehmet Şimşek’e devretmek üzere buradayız. Ülkemiz ve dünya açısından kritik bir dönemde bana güven duyarak bu makamı teslim eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Kutlu bir emanet olarak gördüğüm bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilmek için hiçbir zorluk karşısında asla yılmadan ve birbirinden değerli mesai arkadaşlarımla birlikte çalışarak sürdürdüm. Attığımız her adım milletimizin ortak menfaatleri doğrultusunda ve bu makamın getirdiği sorumluluk duygusu ile atılmış adımlardır. Tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye inancı ile ilerlerken bizim için önemlisi milletimizle yan yana verdiğimiz bu mücadeleye bir vazife bilinciyle yaklaşarak ve en ufak bir gaflete düşmeden aralıksız hizmete devam etmektir. Aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu kutlu yolculukta görev aldığımız her vazife milletimize hizmet sevdasıyla sürdürdüğümüz görevler olmuştur. Yüreği Türkiye Yüzyılı sevdasıyla çarpan bir kardeşiniz olarak görev aldığım makamlarda yer almama nasip eden Rabbime hamdediyorum."

SOSYAL MEDYADA "İLK DUAMI KABUL EDEN RABBİME ŞÜKREDİYORUM" DEDİ

Bakan Nebati sosyal medyada veda mesajı olarak şu ifadeleri kullandı:

Elhamdülillah.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine başlarken yaptığım ilk duamı kabul eden Rabbime şükrediyorum.

Milletimize hizmet yolunda, 2 Aralık 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle devralmış olduğum Hazine ve Maliye Bakanlığı bayrağını yeni dönemde, yine Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Sayın Mehmet Şimşek’e devrederken, kendilerine Rabbimden başarılar dilerim.

Tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davamız için, kurulduğu günden bu yana AK Parti çatısı altında ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Milletvekilliği, MKYK Üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi birçok görevi en iyi şekilde ifa etmek için tüm gayreti gösterdim. Yeni dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aynı heyecan ve inançla, Mersin Milletvekili olarak Gazi Meclisimizin çatısı altında Mersin’e ve ülkemize hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğim.

Bu yolculukta, vizyoner ve güçlü liderliğiyle, her alanda ülkemizin önünü açarak bizleri Türkiye Yüzyılı vizyonumuza adım adım taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın

@RTErdogan

başta olmak üzere tüm kabine arkadaşlarıma, Bakanlığımız bünyesinde birlikte çalışma imkânı bulduğum Sayın Berat Albayrak’a ve Sayın Lütfi Elvan’a, Bakan Yardımcılarıma, ülkemiz için beraberce ter döktüğümüz tüm mesai arkadaşlarıma, yan yana mücadele verdiğimiz tüm gönül dostlarıma ve bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen aziz milletimize en kalbi şükranlarımı sunuyor, yüce Allah’a hamd ediyorum.

Türkiye Yüzyılı için, tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davamız için, durmak yok, yola devam!

“TÜRK LİRASI EN DÜŞÜK DURUMDA, DAHA İNECEĞİ BİR YER YOK, VATANDAŞ RAHAT OLSUN” DEDİ

Nebati, mart ayında dolar 14,84 TL olunca “Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun” dedi. Dolar 21 lirayken Nebati görevi devretti.

BORCUN FAİZİ ANA PARAYI GEÇTİ

Merkez Bankası politika faizini yüzde 8,5’ta sabit tutmaya devam ederken, Nebati görevdeyken Hazine’nin ödediği faiz ve borç yükü günden güne arttı.

Cumhuriyet tarihinde ilk defa kamunun faiz borcu, anapara borcunu geçti. Hazine son üç ayda 159.8 milyar TL’si iç borç, 113.4 milyar TL’si de dış borç olmak üzere toplam 273.2 milyar TL borç geri ödemesi yaptı. Bu üç ayda borç servisinin yüzde 59’u faiz ödemelerinden, kalan yüzde 41’i anaparadan oluştu. Aralık 2021'de anapara ödemeleri 1 trilyon 316 milyar TL, faiz ödemeleri ise 794.7 milyar TL tutarındaydı. 2023 yılında Hazine’nin toplam 1.1 trilyon TL’lik iç ve dış borç geri ödemesi gerçekleştirmesi bekleniyor.