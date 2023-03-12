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Necati Ateş Beşiktaş'ın Başakşehir galibiyetini değerlendirdi. Aboubakar'a övgüler yağdırdı

Necati Ateş, Beşiktaş'ın Başakşehir'i mağlup etmesinin ardından oynanan maç hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 23:41
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Necati Ateş Beşiktaş maçını değerlendirdi

Necati Ateş Beşiktaş'ın Başakşehir galibiyetini değerlendirdi. Aboubakar'a övgüler yağdırdı
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Necati Ateş, Beşiktaş'ın Başakşehir'i mağlup ettiği maçına ardından TRT Spor'da değerlendirmelerde bulundu.

"10 KİŞİ BİR FUTBOL DERSİ VERDİ"
Sözlerine Emre Belözoğlu'nu tebrik ederek başlayan Necati Ateş, oynattığı oyunu şu sözlerle değerlendirdi; "Emre hoca ve takımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir oyun ortaya koydu. 10 kişi bir futbol dersi verdi. 10 kişi nasıl oynanır onu gösterdi. Ama bu iyi oyunun karşılığı genelde farklı sonuç olur. Öyle de oldu. Başakşehir çok önemli 2 oyuncusunu kaybetti. Ndayishimiye ve Traore... İkinci yarı oyununun düşmesinde çok etkili oldu.  Emre hocayı tebrik ediyorum. İnşallah Avrupa'da devam eder."

"BEŞİKTAŞ ÇOK BÜYÜK YATIRIM YAPTI"
Beşiktaş'ın gelecek sezonlar için yatırım yaptığını dile getiren Ateş, Onur Bulut'un alınabilecek en iyi Türk statüsünde oyuncu olduğunu dile getirdi. Necati Ateş "Beşiktaş Onur'u alarak Türk statüsünde alınabilecek en iyi oyuncuyu aldı. Hadziahmetovic'i aldı. Gedson ve Salih'in performansları yukarı doğru çıktı. Gelecek sezon için çok önemli transfer hamleleri yapıldı. Beşiktaş önümüzdeki sene için çok büyük bir yatırım yaptı. Oynanan oyun geçen haftakinden çok çok uzaktaydı. Bu maçta oyun koptuktan sonra bir kaç pozisyon buldu. Ben Maxim'in Beşiktaş'ta devam etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"KÜFÜRLERİ DOĞRU BULMUYORUM"
Statta edilen küfürleri doğru bulmadığını vurgulayan Ateş "Türkiye'nin böyle bütünleştiği zamanda bu şekilde küfürlerin edilmesini doğru bulmuyorum. Bunu Beşiktaşlı taraftarlar da doğru bulmuyordur. Bu birlik ve beraberliğe devam etmemiz lazım. Çarşamba günü Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçeli herkesin o stadı doldurmasını ve Başakşehir'e destek olmasını bekliyorum. Başakşehir tarihinin en önemli maçına çıkacak. Kazandığı takdirde çeyrek finale çıkacak. Ülke puanı için de çok önemli" ifadelerine yer verdi.

"KİMSE WEGHORST GİTTİ DİYE ÜZÜLMESİN"
Aboubakar'a övgüler yağdırarak sözlerini bitiren Necati Ateş "Onur'un önüne sağlıklı ve iyi bir Ghezzal geldiği zaman işler değişir. Aboubakar gibi müthiş bir forvetin var zaten. Weghorst'un gol atması için Nihat'a, Kemal'e ihtiyacı var ama Aboubakar'ın buna ihtiyacı yok. Müthiş bir yeteneğe sahip Aboubakar önümzüdeki sene 20'nin üzerinde bir gol atar. Kimse Weghorst gitti diye üzülmesin" dedi.

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