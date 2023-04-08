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Icardi'ye instagram faturası. Necati Ateş'in sözleri olay yarattı

Başakşehir maçı sonrası Instagram'dan yaptığı paylaşım sonrası ceza alan Icardi hakkında Necati Ateş'te çok ağır sözler geldi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 14:40
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Necati Ateş'ten Icardi'ye sert sözler

Icardi'ye instagram faturası. Necati Ateş'in sözleri olay yarattı
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Başakşehir ile Türkiye Kupası'nda oynanan çeyrek final maçı sonrası hakem Kadir Sağlam'ı eleştiren Arjantinli yıldız, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" ifadelerini kullanarak sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu.

CEZA VAR AMA!
Icardi'nin bu davranışları sonrası Türkiye Futbol Federasyonu yıldız oyuncunun PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı. Yeni kurala göre Icardi, men cezası alması durumunda gelecek sezon oynanacak Türkiye Kupası maçında cezasını çekeceği belirtildi. Yıldız oyuncunun Kayserispor ile yapılacak lig maçında sahaya çıkabileceği öğrenildi

'ATEŞ' GİBİ SÖZLER
Geçen sezon Fatih Terim'in ekibinde yer alan Necati Ateş, TRT Spor'da Icardi'nin cezasını değerlendirdi. Arjantinli oyuncunun hatalı olduğunu aktaran Ateş, "Ben burada Icardi'ye kızarım. Yöneticilerin yaptığı açıklamaların gazını oyuncular da alıyor. Kulüpten habersiz Instagram'ı kullanırken kulübün başını ağrıtıyor. Icardi bu sebepten ceza alırsa ben faturayı oyuncuya keserim." diye konuştu.. 

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