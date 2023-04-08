Icardi'ye instagram faturası. Necati Ateş'in sözleri olay yarattı

Başakşehir ile Türkiye Kupası'nda oynanan çeyrek final maçı sonrası hakem Kadir Sağlam'ı eleştiren Arjantinli yıldız, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" ifadelerini kullanarak sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu.

CEZA VAR AMA!

Icardi'nin bu davranışları sonrası Türkiye Futbol Federasyonu yıldız oyuncunun PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı. Yeni kurala göre Icardi, men cezası alması durumunda gelecek sezon oynanacak Türkiye Kupası maçında cezasını çekeceği belirtildi. Yıldız oyuncunun Kayserispor ile yapılacak lig maçında sahaya çıkabileceği öğrenildi



'ATEŞ' GİBİ SÖZLER

Geçen sezon Fatih Terim'in ekibinde yer alan Necati Ateş, TRT Spor'da Icardi'nin cezasını değerlendirdi. Arjantinli oyuncunun hatalı olduğunu aktaran Ateş, "Ben burada Icardi'ye kızarım. Yöneticilerin yaptığı açıklamaların gazını oyuncular da alıyor. Kulüpten habersiz Instagram'ı kullanırken kulübün başını ağrıtıyor. Icardi bu sebepten ceza alırsa ben faturayı oyuncuya keserim." diye konuştu..