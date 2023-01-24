Fenerbahçe 30 maçtır aynı şeyi oynuyor: Necati Ateş'ten Jesus tepkisi

TRT yorumcusu Necati Ateş, Fenerbahçe'nin aynı sistemde oynadığı söyledi.

Necati Ateş şöyle konuştu: İrfan Can'ın aklı sahada değildi.

Bu kadar çok aklının çizgide kalması, dribling yapıp beklemesi ve bir türlü içeri girmemesini anlamadım.

Fenerbahçe'nin form düşüklüğü aynı taktik, aynı değişiklikler, aynı oyun nedeniyle sorun yaşıyor.

Fenerbahçe 30 maçtır aynı şeyi oynuyor. Rakipleri artık çok fazla önlem alıyor.

Jesus'un da ısrarından vazgeçip farklı birşeyler denemesi gerekiyor.