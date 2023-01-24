24 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe 30 maçtır aynı şeyi oynuyor: Necati Ateş'ten Jesus tepkisi

Fenerbahçe 30 maçtır aynı şeyi oynuyor: Necati Ateş'ten Jesus tepkisi

Fenerbahçe'nin deplasmanda Ümraniyespor'u yendiği maç sonrası spor yazarlarından Jorge Jesus'a tepkiler geldi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 12:14
Takip Et

Necati Ateş'ten Jesus göndermesi

Fenerbahçe 30 maçtır aynı şeyi oynuyor: Necati Ateş'ten Jesus tepkisi
+
Aa
-

TRT yorumcusu Necati Ateş, Fenerbahçe'nin aynı sistemde oynadığı söyledi.

Necati Ateş şöyle konuştu: İrfan Can'ın aklı sahada değildi.

Bu kadar çok aklının çizgide kalması, dribling yapıp beklemesi ve bir türlü içeri girmemesini anlamadım.

Fenerbahçe'nin form düşüklüğü aynı taktik, aynı değişiklikler, aynı oyun nedeniyle sorun yaşıyor.

Fenerbahçe 30 maçtır aynı şeyi oynuyor. Rakipleri artık çok fazla önlem alıyor.

Jesus'un da ısrarından vazgeçip farklı birşeyler denemesi gerekiyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
1
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
2
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
3
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
4
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Ankaragücü'nde golcü isimle yollar ayrıldı
5
﻿Ankaragücü'nde golcü isimle yollar ayrıldı
﻿Ankaragücü'nde golcü isimle yollar ayrıldı
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
6
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
7
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿Solist kadını kızının önünde kafasından vurdu
﻿Solist kadını kızının önünde kafasından vurdu
﻿Solist kadını kızının önünde kafasından vurdu
﻿Kilise yangınında ölü sayısı yükseldi 
﻿Kilise yangınında ölü sayısı yükseldi 
﻿Kilise yangınında ölü sayısı yükseldi 
﻿Muhtarlık seçiminde kan aktı. Mahalle ayaklandı
﻿Muhtarlık seçiminde kan aktı. Mahalle ayaklandı
﻿Muhtarlık seçiminde kan aktı. Mahalle ayaklandı
﻿Sabahları aç karnına bunu içtiğinizde bakın neye iyi geliyor?
﻿Sabahları aç karnına bunu içtiğinizde bakın neye iyi geliyor?
﻿Sabahları aç karnına bunu içtiğinizde bakın neye iyi geliyor?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.