Necip Hablemitoğlu suikastı davasında istenen cezalar belli oldu!

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırı sonucu suikasta kurban gitmişti. Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.

MÜTAALA AÇIKLANDI

Savcı mütalaasında, Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi eyleminde adi bir cinayet sebebinin bulunmadığını, cinayeti doğuran sebeplerin maktulün hayatı, çalışmaları, düşünceleri ve siyasi görüşlerinin bir kesim tarafından rahatsız edici olarak bulunması olduğunu, oluşan bu rahatsızlık sonucunda işlenen adam öldürme eyleminin siyasi bir cinayet olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Savcı, işlenmiş siyasi bir cinayetin soruşturulması, delillerin toplanması, olay tarihine gidilerek yeni delil tespiti yapılması ya da tespit edilen delillerin tekrardan toplanmasının zor olduğunu belirterek, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasının bu zorluk altında tamamlandığını aktardı.

CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Mütalaada sanıklar Enver Altaylı, Aydın Köstem, Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve Nuri Gökhan Bozkır'a 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Sanıklardan Mehmet Narin'in ise 'Örgüt üyeliği' suçundan cezalandırılması istendi.

‘ŞÜPHELİLERDEN DELİLLERE DEĞİL, DELİLLERDEN ŞÜPHELİLERE ULAŞILDI’

Dosyadaki ilk işlemlerin, olay yerine dair incelemeler, müşteki ve bazı tanık ifadelerinin alınması ile gelen ihbarların inceleme konusu yapılması olduğunu kaydeden savcı, soruşturma dosyasını aydınlatan işlemlerin ise ilk yapılan soruşturma işlemlerine ilave olarak 2016 yılından sonra alınan ifadeler ve tüm Türkiye telefon sinyal kayıtlarının dosyaya kazandırılması sonucu tespit edilen şüpheli şahıslara ilişkin olarak yapılan HTS analizleri olduğunu ifade etti. Tespit edilen şüphelilerin, haklarındaki somut delillerle birlikte 11 Kasım 2022 tarihli iddianamede konu edildiği, yargılaması yapılan bir kısım sanıklar ve avukatlarının yaptıkları savunmalarda belirttikleri gibi soruşturma dosyasında şüphelilerden delillere değil, delillerden şüphelilere ulaşıldığını aktardı.

‘FETÖ, HABLEMİTOĞLU’NU SUSTURMAK AMACIYLA PLAN YAPTI’

Savcı mütalaasında, Necip Hablemitoğlu'nun yürüttüğü çalışmalar nedeniyle FETÖ'nün ve kendisi gibi MİT müsteşarlığına aday olması nedeniyle sanık Levent Göktaş’ın hedefi haline geldiğini kaydetti. Bu doğrultuda, FETÖ'nün Türkiye imamı konumundaki sanık Mustafa Özcan'ın, Hablemitoğlu'nu susturmak amacıyla sanık Enver Altaylı ile birlikte plan yaptığı, ardından sanık Aydın Köstem aracılığıyla Levent Göktaş'la irtibat kurularak cinayet kararı alındığı kaydedildi. Mütalaada, Enver Altaylı ve Aydın Köstem'in Levent Göktaş'ı azmettirdiği, Göktaş'ın ise Hablemitoğlu'nun öldürülmesi eylemini hem görev gereği kendisine bağlı olan hem de örgütsel bağlılık içinde illegal olarak hareket eden sanıklar Nuri Gökhan Bozkır, Fikret Emek ve Tarkan Mumcuoğlu aracılığıyla gerçekleştirdiği öne sürüldü. Somut olayda, Hablemitoğlu'nun iddiaya göre 'tetikçi' Tarkan Mumcuoğlu tarafından, ele geçirilemeyen ateşli silahla öldürüldüğü belirtildi.