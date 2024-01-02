Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Ankara'da yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Ankara'da yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın, Ankara'da yakalandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda:

"18.12.2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, 02.01.2024 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

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