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Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş için ev hapsi kararı

Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş'ın tutukluluk kararı ev hapsine çevrildi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 11:22
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Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş için ev hapsi kararı

Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş için ev hapsi kararı
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Bulgaristan'da Hasköy Bölge Mahkemesi, kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş'ın tutukluluk kararını ev hapsine dönüştürdü.

Türkiye'ye iadesi istenilen Göktaş, 14 Kasım'da yapılan bir önceki duruşmada sağlık durumundan dolayı şikayette bulunmuş, mahkeme çıkışında kalp krizi geçirmişti.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 29 KASIM’DA
Hasköy Bölge Mahkemesi, Göktaş'ın sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak sanığın kimlik belgelerine el konulduğunu ve yurt dışına gitme durumunun söz konusu olamayacağını belirtti.

Göktaş, Hasköy'de bir adreste ev hapsinde kalacak.

Hasköy Bölge Mahkemesi'nin aldığı, sanığın ev hapsi kararıyla ilgili bir itirazın gelmesi durumunda, bir sonraki duruşma 29 Kasım'da Filibe Temyiz Mahkemesi'nde yapılacak.

Göktaş, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikastından sorumlu tutuluyor.

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EV HAPSI NEDEN VERILDİ? GERİYE BAKINCA DÜŞUNDURÜCÜ OLUYOR OZELLİGİ NEDIR KI EV HAPSI VERİLDI?
22.11.2022 14:49
HASTAMI KANSERMİ COK CIDDI SAGLIK SORUNUMU VARMIŞ  
 
hacı ali
22.11.2022 13:13
pkk nın inine yanlız girip cıkıyormuş bakalım buradan cıkabilecekmi  
 
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