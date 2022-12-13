Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin

Yıllar önce doların TL karşısında yükselişe geçtiği bir dönemde Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile birlikte katıldığı canlı yayında kullandığı "Şakkadanak satarım bir 10 milyon dolar, düşürürüm doları" ifadesiyle tanınan Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel’den dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

Batırel; bu kez 10 Ocak 2023 itibariyle piyasaya dolar yağacağını ve paranın Türkiye'ye akacağını iddia etti.

10 OCAK'TA DOLAR TÜRKİYE’YE AKACAK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Necmettin Batırel mesajında; “10 Ocak’tan itibaren piyasaya dolar yağacak. Bankalar BDDK kararı gereği 10.5 milyar dolar bozduracak. Rusların Avrupa Bankalarında el konulan 17 milyar dolarlık fonuyla 300 milyar Euro’luk varlığı kendi ülkeleri dışında yatırım yaparsa çözülecek. Para Türkiye’ye akacak.” İfadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Not: "Kabuzcu" Anadolu'da “Yalancı, palavracı” anlamına gelen söz…