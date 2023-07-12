"Neden benimle evlenmedin" saldırısında karar

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yücel Viran getirilirken, şikayetçi Tuğçe D.A. da hazır bulundu.

Duruşmada geçtiğimiz celse verilen savcının, sanık hakkında "Kasten öldürme teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar cezalandırılması talep ettiği mütalaasına karşı taraflara söz verildi.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"

Şikayetçi Tuğçe D.A. sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçinin avukatı da "Müvekkilimden kaynaklı haksız bir durum söz konusu değildir. Sanığın eyleminin öldürme kastıyla işlenmediği ve tahrik altında işlendiği iddiasını kabul etmiyoruz. Sanığın eyleminin sebebi müvekkilimin başkasıyla evlenmesidir. Suç tasarlanarak işlenmiştir" diyerek sanığın evlendiğini öğrendiği müvekkiline gönderdiği yazışmaları mahkeme heyetine sundu. Bunun üzerine söz verilen sanık Yücel Viran ise "Bu mesajlar bana aittir, ancak silahı şikayetçiye göstermemin sebebi silah satın alacağım için bu konudaki fikrini almamdır" dedi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Son savunması sorulan sanık Viran, "Şikayetçiyi Allah'a havale ediyorum. Tahliyemi talep ederim" dedi. Sanık avukatı ise eylemin şikayetçinin tahrikiyle meydana geldiğini ifade ederek tahliyesini talep etti.

İKİ SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Yücel Viran'ı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Viran hakkında "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan toplam 19 bin 750 adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İDDİANAME

İddianamaye göre, şikayetçi Tuğçe D. A. Kocaeli'nde yaşadığını, annesini ziyaret için gelmesinin ardından olayın meydana geldiğini anlattı. Şüpheli Yücel Viran'ı 2018'den beri tanıdığını ve aralarında bir ilişki olmadığını söyleyen Tuğçe D. A. şüphelinin 11 Ocak 2022 günü kendisine mesaj atarak 5 dakika görüşmek istediğini, kendisinin kabul etmemesi üzerine şüphelinin aracıyla evinin önüne geldiğini anlattı. O sırada kendi aracını park eden Tuğçe D. A'nın aracına yaklaşan şüpheli Yücel Viran, kadının camı ve kapılarını kilitlemesi üzerine "Neden benimle evlenmedin başkasıyla evlendin" diyerek silah çekerek kafasına doğru kaldırdı. Bunun üzerine aracı geri vitese takarak kaçmaya çalışan Tuğçe D. A. araçla geri geri giderken şüpheli koşarak kendisine doğru ateş etti. Şüpheli kaçarken, yaralanan kadın aracın kapısını açarak çevredekilerden yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Tuğçe D. A. polise verdiği ifadede arsa alacağı için tanıştıklarını, 2019-2020 yılları arasında şirkette muhasebeci olarak evden çalıştığını, aralarında alacak-verecek meselesi olmadığını belirterek şikayetçi oldu.

Olay sonrası yakalanarak 12 Ocak'ta tutuklanan Yücel Viran'ın dolaylı olarak suçunu kabul ettiğine yer verilen iddianamede, şikayetçinin yaralanmasının hayatını tehlikeye sokacak nitelikte olduğu ifade edildi. İddianamede, şüphelinin "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.

(Kaynak: DHA)