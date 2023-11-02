Neden çocuk yapmadıklarını açıkladı: "Çocuk yapmak popüler değil"

Bir sosyal medya kullanıcısı 6 yıldır evli oldukları halde neden çocuk yapmadıklarının sebeplerini açıkladı. Saydığı nedenlerin bazıları yüzünden tepki toplayıp sosyal medyada gündem oldu.

"Çocuk yapmak popüler değil, anneleri mutsuz görüyorum, hayatlarını tamamen çocuklarına adamışlar, kendi hayatlarından vazgeçmişler, dünyayı gezip hayatı yaşamak istiyoruz bütün paramızı, bütün hayatımızı çocuklara adamak istemiyoruz, çocukları fazla zeki olmadığı halde annelerinin onları zeki sanması" gibi nedenleri sıralayan çift tepki aldı.