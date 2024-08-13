Nefes açıcı ilaçlar yanlış kullanılıyor. Aman dikkat

Kaynak: İHA
Nefes açıcı ilaçlar yanlış kullanılıyor. Aman dikkat

Dr. Öğr. Üyesi Cebrail Azar, doğru tanı kadar doğru tedavinin de önemini vurgulayarak, inhaler (nefes açıcı) ilaçların yanlış kullanımının hastalık yönetiminde başarısızlığa yol açtığını belirtiyor.

Toplumda yapılan araştırmalara göre, nefes açıcı ilaçların yüzde 50 ile 90 arasında yanlış kullanıldığını ifade eden Azar, bu durumun KOAH ve astım gibi ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebileceğini ve sağlık sistemine büyük bir mali yük getirebileceğini söylüyor.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde hizmete açılan ‘İnhaler İlaç Eğitim Hemşireliği’ birimi, özellikle KOAH ve astım hastalarının inhaler ilaçları doğru ve etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla eğitim veriyor. Bu birime yönlendirilen hastalar, ilaçlarını nasıl kullanmaları gerektiği konusunda uygulamalı eğitim alıyorlar.

Göğüs Hastalıkları Kliniği’nde görev yapan Dr. Azar, KOAH hastalığının toplumda yaygın olduğunu ve bu hastaların en sık ölüm nedenlerinden biri olduğunu belirterek, doğru ilaç kullanımının hastaların yaşam süresine olumlu katkı sağladığını vurguluyor.

Yanlış ilaç kullanımının ise KOAH ve astım atakları gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini, bu nedenle inhaler ilaçların düzgün kullanılmasının hayati önem taşıdığını ifade ediyor.

Dr. Azar, Göğüs Hastalıkları Kliniği olarak inhaler ilaç eğitim hemşireliği hizmetini başlatma kararını aldıklarını ve bu konuda hastane yönetiminin desteğiyle bu hizmeti hastalara sunduklarını belirtiyor. İnhaler İlaç Eğitim Hemşireliği hizmetinin bölgedeki nadir hizmetlerden biri olduğunu ve hastaların bu hizmetten büyük fayda sağlayacağını düşündüklerini ekliyor.

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