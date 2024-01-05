Nefes darlığını geçiriyor. Şifa deposu otun faydaları saymakla bitmiyor

İnsanlar, sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için doğal besinlere yönelmeyi sürdürüyor.

Kedinanesi otu gibi pek çok bitkinin mucizevi etkilerini keşfetme süreci devam ediyor.

Nefes darlığını geçiren ve faydaları saymakla bitmeyen şifa deposu ot kedinanesi otu dikkatlerden kaçmadı.

KEDİNANESİ OTU NEDİR?

Ballıbabagiller familyasından; kırlarda yetişen beyaz ve pempemsi çiçekli bir bitki olduğu biliniyor.

İstanbul ve İç Anadolu bölgesinde görülmesiyle dikkat çekti. Kedilerin çok sevdiği ot olarak bilinir.

KEDİNANESİ OTUNUN FAYDALARI

- Hazım sistemini düzeltir. Hazmı kolaylaştırır.

-Mide ve bağırsak gazlarını söktürür.

-Karın ağrılarını giderir.

-Astım grip ve bronşitin sebep olduğu nefes darlığını geçirir.

-İdrar söktürür.

-Bağırsak solucanlarını düşürür.

-Ağrılı aybaşı kanamalarında faydalıdır.

-İktidarsızlığı giderir. Sinirleri yatıştırır.

KEDİNANESİ OTU NASIL KULLANILIR?

Kedi nanesi yağı, sivrisinek, hamamböceği ve termit gibi böcekleri uzak tutar. Bu yağ, bitkinin buharlaştırılmasıyla elde edilir.

DEET’ye göre daha iyi bir koku yayar, ancak cilde sürüldüğünde böcekleri engellemez. Kedi nanesi, eskiden çeşitli hastalıklara karşı kullanılan bir bitkidir.

Çay, tentür, infüzyon veya lapa şeklinde alınabilir veya yakılabilir. Ancak, modern ilaçlar daha etkili olduğu için artık pek kullanılmaz.