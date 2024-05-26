Nefes kesen karşılaşmada 7 gol atıldı

Maçın ilk golü 25. dakika Toronto FC’nin yıldı oyuncusu Lorenzo Insigne’nin köşe vuruşundan geldi. Insigne’nin ceza sahasına gönderdiği topu Deybi Flores kafayla ağlara gönderdi. Bu gol Flores’in MLS’deki ilk golü oldu. İlk yarıda bundan başka gol olmadı.

FC Cincinnati, ikinci yarıya hızlı başladı. İkinci yarının başlamasından 8 dakika sonra yani 53. dakikada topu alan Luciano Acosta, takım arkadaşı Gerardo Valenzuela’ya güzel bir pas verdi. Valenzuela, kaleye doğru dönerken faul kendisine faul yapıldı. Fakat maçın hakemi hareketi avantaja bırakarak oyunu devam ettirdi. Topun önünde kaldığı Luca Orellano sol ayağıyla yaptığı vuruşla Toronto FC kalecisi Sean Johnson’ı mağlup ederek skoru eşitledi.

Skoru 1-1'e geriten FC Cincinnati baskısını daha da arttırdı. İlk golün sahibi Luca Orellano, Toronto’nun defansında yapılan bir hatayı ustaca değerlendirerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sean Johnson Orellano'nun şutunu kurtarsa da Kevin Kelsy kaleciden dönen topu ağlara göndermeyi bildi ve FC Cincinnati'yi 1-2 öne geçirdi.

Maça ortak olmak için elinden geleni gösteren Toronto FC'nin oyuncuları 63. dakikada kazandığı köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Kısa paslarla ceza sahasına giren futbolcular, topu içeriye çevirdiğinde Cincinnati takımından Ian Murphy’ye çarptı ve gol oldu. Murphy'nin kendi kalesine attığı golle maçta bir kez daha denge sağlanmış oldu.

79. dakikada Cincinnatili Luca Orellano maçtaki ikinci golünü atarak takımını 2-3 öne geçirse de 83. dakikada sahneye çıkan yıldız futbolcu Insigne, penaltıdan bulduğu golle skoru 3-3'e getirdi.

Maçın berabere biteceğine inanan taraftarlardan bir kısmının sahayı terk ettiği sıralarda, 90+3'te Toronto’nun stoper oyuncu Sergio Santos maçın nihai skorunu belirleyen golü atarak takımının Cincinnati'yi 4-3 yenmesini sağladı.

Yorumcular maç sonrası yaptıkları açıklamalarda her ne kadar mağlup olsalar bileFC Cincinnati’nin 2023’teki Supporters Shield zaferinin ardından bu sezon da başarılı bir performans sergilediğini belirttiler. Toronto FC’nin hücum hattının Mayıs ayı boyunca harika bir performans gösterdiğini belirten yorumcular, bordo beyazların MLS tarihinin gördüğü en iyi hücum hatlarından birine sahip olduklarını söylüyorlar.