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Nehirdeki dev yayın balıklarını tek tek tutup elleriyle yakaladılar

Adana’da Ceyhan Nehri'nde yaşanan kuraklıktan dolayı su seviyesi düşünce dev yayın balıkları ortaya çıktı. Vatandaşlar, nehre girip dev yayın balıklarını elleriyle tuttu.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 09:12
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Nehirde sular çekildi, dev yayın balıklarını elleriyle yakaladılar

Nehirdeki dev yayın balıklarını tek tek tutup elleriyle yakaladılar
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Adana’da su seviyesinin düştüğü Ceyhan Nehri'nde vatandaşlar, dev yayın balıklarını elleriyle yakaladı.

Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nden geçen Ceyhan Nehri'nde yaşanan kuraklıktan dolayı su seviyesi düşünce dev yayın balıkları gün yüzüne çıktı.

Vatandaşlar su seviyesinin düşmesini fırsat bilerek nehre girip dev yayın balıklarını elleriyle tutmaya çalıştı. Vatandaşlar zorlansa da yayın balıklarını tek tek tutup sudan çıkarmayı başardı. Vatandaşların onlarca yayın balığını tuttuğu ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Köprünün üzerindeki vatandaşlar da bu anları film izler gibi izledi.


(Kaynak: İHA)

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