Nehre düşen işitme engelli çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre, Kantar Köprüsü civarında ailesiyle Dicle Nehri kenarındaki tarlalarına giden işitme engelli Zekeriya Yılmaz’ı (11), ailesi bir süre sonra göremedi.

Çevrede çocuğunu aramaya başlayan aile, su yüzeyinde hareketsiz halde olduğunu fark etti. Oğlunu nehirden çıkartan baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbar sonrası olaya yerine sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yılmaz’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili ekipler inceleme başlattı.