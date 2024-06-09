Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Acı olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaşandı. Alınan bilgiler kapsamında, arkadaşları ile beraber Murat Nehri'ne giden B.S. (14) serinlemek amacıyla suya girdi.

B.S., bir süre sonra suya kapılarak gözden kayboldu. Edinilen bilgilere göre boğulma tehlikesi geçiren diğer arkadaşları, korktukları için sudan çıkıp evlerine geçerek kimseye acı olaydan bahsetmedi.

Ailesinin uzun süre haber alamamasının üzerine arkadaşlarının yanına gitmesi neticesinde B.S.'nin suda kaybolduğu öğrenildi.

Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine 112 acil ekipler geldi. Kurtarma ekiplerinin B.S.'yi arama çalışmaları bugün de devam ediyor.