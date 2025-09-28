Nejat İşler’in küfrüne muhabirden kafayla yanıt: Skandal geceden şoke eden görüntü!

Nejat İşler’in bir magazin muhabiriyle tartışması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tartışmanın alevlenmesiyle öfkelenen İşler, muhabire küfretti. Küfrü duyan muhabir, İşler’e kafa attı. O anlar kameraya yansıdı.

10 Gün Üçlemesi’nde rol alan Nejat İşler, gece saatlerinde bir arkadaşıyla mekan çıkışı görüntülendi.

nejat-islerin-kufrune-muhabirden-kafayla-yanit-yenicag-1.webp

Alkolün etkisiyle kameralara yakalanan ünlü oyuncu, muhabirin ısrarlı sorularına sinirlenip tersledi.

nejat-islerin-kufrune-muhabirden-kafayla-yanit-yenicag-2.jpg

Geçtiğimiz akşam alkollü halde bir magazin muhabiriyle karşılaşan ünlü oyuncu Nejat İşler, muhabiri azarladı.

nejat-islerin-kufrune-muhabirden-kafayla-yanit-yenicag-2.png

"KAVGA EDECEKSEK EDELİM"

Muhabirin sorularına öfkelenen İşler, önce sözlü tartışmaya girdi. “Kavga edeceksek edelim” diyerek muhabirin üzerine yürüyen İşler, bağırmaya başladı.

nejat-islerin-kufrune-muhabirden-kafayla-yanit-yenicag-2.webp

AĞIR HAKARETLER VE KÜFÜRLER

Sonunda İşler, muhabire ağır hakaretler ve küfürler savurdu.

nejat-islerin-kufrune-muhabirden-kafayla-yanit-yenicag-2.jpg

İŞLER'E KAFA ATTI

Küfürleri duyan muhabir, öfkesine yenilip Nejat İşler’e kafa attı.

nejat-islerin-kufrune-muhabirden-kafayla-yanit-yenicag-1.png

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Görüntüler hızla sosyal medyada yayılırken birçok kullanıcı İşler’i haklı buldu. “Adam haklı, yüksek promilli ve konuşmak istemiyor” diyenden, “Bu gazetecilik değil, adam konuşmak istemiyor, hâlâ üstüne gidiyor” diyene kadar çok yorum yağdı.

nejat-islerin-kufrune-muhabirden-kafayla-yanit-yenicag-5.jpg

nejat-islerin-kufrune-muhabirden-kafayla-yanit-yenicag-6.jpg

nejat-islerin-kufrune-muhabirden-kafayla-yanit-yenicag-8.jpg

nejat-islerin-kufrune-muhabirden-kafayla-yanit-yenicag-9.jpg

