Nejat İşler’in küfrüne muhabirden kafayla yanıt: Skandal geceden şoke eden görüntü!

10 Gün Üçlemesi’nde rol alan Nejat İşler, gece saatlerinde bir arkadaşıyla mekan çıkışı görüntülendi.

Alkolün etkisiyle kameralara yakalanan ünlü oyuncu, muhabirin ısrarlı sorularına sinirlenip tersledi.

Geçtiğimiz akşam alkollü halde bir magazin muhabiriyle karşılaşan ünlü oyuncu Nejat İşler, muhabiri azarladı.

"KAVGA EDECEKSEK EDELİM"

Muhabirin sorularına öfkelenen İşler, önce sözlü tartışmaya girdi. “Kavga edeceksek edelim” diyerek muhabirin üzerine yürüyen İşler, bağırmaya başladı.

AĞIR HAKARETLER VE KÜFÜRLER

Sonunda İşler, muhabire ağır hakaretler ve küfürler savurdu.

İŞLER'E KAFA ATTI

Küfürleri duyan muhabir, öfkesine yenilip Nejat İşler’e kafa attı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Görüntüler hızla sosyal medyada yayılırken birçok kullanıcı İşler’i haklı buldu. “Adam haklı, yüksek promilli ve konuşmak istemiyor” diyenden, “Bu gazetecilik değil, adam konuşmak istemiyor, hâlâ üstüne gidiyor” diyene kadar çok yorum yağdı.

